Ödemiş'te traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Seyrekli Mahallesi'nde Halil Demir'in (23) kullandığı 09 TB 561 plakalı traktör ile Ahmet Yinay (46) yönetimindeki 35 ZPV 95 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Yinay ve motosiklette yolcu konumundaki Bekir Baytekin (22) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. ??????? AA / Turgay Konuralp - Güncel Halil Demir Ödemiş İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ödemiş'te traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.