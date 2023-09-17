Ödemiş'te Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Ödemiş Belediyesi'nin birlikte organize ettiği Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Ödemiş Belediyesi'nin birlikte organize ettiği Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi.

Günlüce Mahallesi Taypark Yarış Pistinde yapılan yarışlara Türkiye genelinden 107 rahvan atı 9 kategoride katıldı.

Ödemiş At Yetiştiricileri ve Binicilik Derneği Kulübü Başkanı Hasan Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk at yarışlarının ilçelerinde olduğunu belirterek, "Atalarımızdan gelen bu sporu yaşatmaya devam ediyoruz." dedi.

Ödemiş'te Rahvan Yarışlarına Afyonkahisar'dan katılan Hasan Koçkan da 3 atı olduğunu, yarışta emeği geçenlere teşekkür etti.

Yarışların ardından Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, kazananlara kupa ve ödüllerini verdi.