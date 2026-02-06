Haberler

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yağış hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yağış hayatı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gece boyunca süren yağışlar, yollarda su birikintileri oluşturdu ve elektrik direklerinin devrilmesine neden oldu. Sürücülere mahalle sakinleri traktörlerle yardım etti, yolda çökmeler ve iş yerlerinde hasarlar meydana geldi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde geceden bu yana aralıklarla süren yağış, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Ödemiş-İzmir kara yolunun İlkkurşun Mahallesi yakınlarında su birikintileri oluştu. Göllenme nedeniyle yolda kalan sürücülere, çevredeki mahalle sakinleri traktörlerle araçlarını çekerek yardım etti.

Tombaklı mevkisinde bir elektrik direği dere yoluna devrildi, yollarda çökmeler yaşandı, çevredeki bazı çiçek seralarını da su bastı.

Geri dönüşüm tesisinin sahibi Muharrem Özcan, yağışın sabaha kadar etkili olduğunu anlatarak, işletmesinin bahçesindeki beton zeminde çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Aynı bölgede iş yeri bulunan Bilal Özcan da aşırı yağış nedeniyle elektrik direğinin devrildiğini, yollarda, iş yerinde hasar oluştuğunu ifade etti.

Ödemiş-İzmir kara yolunda, Karayolları 21. Şube Şefliği ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı. Ödemiş Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak araç geçişlerini kontrollü şekilde sağladı.

Bazı sürücüler, yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna sığınarak suyun tahliye edilmesini bekledi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı

3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş

Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş