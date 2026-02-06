İzmir'in Ödemiş ilçesinde yağış hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde geceden bu yana aralıklarla süren yağış, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Ödemiş-İzmir kara yolunun İlkkurşun Mahallesi yakınlarında su birikintileri oluştu. Göllenme nedeniyle yolda kalan sürücülere, çevredeki mahalle sakinleri traktörlerle araçlarını çekerek yardım etti.

Tombaklı mevkisinde bir elektrik direği dere yoluna devrildi, yollarda çökmeler yaşandı, çevredeki bazı çiçek seralarını da su bastı.

Geri dönüşüm tesisinin sahibi Muharrem Özcan, yağışın sabaha kadar etkili olduğunu anlatarak, işletmesinin bahçesindeki beton zeminde çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Aynı bölgede iş yeri bulunan Bilal Özcan da aşırı yağış nedeniyle elektrik direğinin devrildiğini, yollarda, iş yerinde hasar oluştuğunu ifade etti.

Ödemiş-İzmir kara yolunda, Karayolları 21. Şube Şefliği ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı. Ödemiş Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak araç geçişlerini kontrollü şekilde sağladı.

Bazı sürücüler, yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna sığınarak suyun tahliye edilmesini bekledi.