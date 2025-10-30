Ödemiş'te 20. Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi Başladı

İzmir'de Ödemiş Belediyesi ile Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği'nin düzenlediği 20. Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi başladı.

Zafer Mahallesi'ndeki fuar alanında organize edilen etkinliğin açılışında konuşan Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, fuardaki 100 katılımcının 80'ini yerli firmaların oluşturduğunu söyledi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ise fuarda, müşteri ile ürünlerin buluşturulduğunu belirterek, serginin fuara dönüştürülmesini hedeflediklerini kaydetti.

Sergide Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Muammer Ardıcak ile Ödemiş Yeşil Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aydın Bağceci de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sergi açıldı.

Sergi 2 Kasım'a kadar açık kalacak.