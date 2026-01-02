Gaziantep'te kar nedeniyle 10 iş yerinin çatısı çöktü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki gün süren yoğun kar yağışı, 10 iş yerinin çatısının çökmesine neden oldu. Esnaf, çökme sonrası hasar gören iş yerleri için temizlik ve onarım çalışmaları yapıyor.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 iş yerinin çatısı çöktü.
İki gün boyunca etkisini gösteren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Nurdağı Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan 10 iş yerinin çatısı, kar birikintisinin ağırlığı nedeniyle çöktü.
Esnaf çöken çatıların kaldırılması için çalışma yaptı.
Bir iş yerinin altında bulunan araç, çatının çökmesi sonucu hasar gördü.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel