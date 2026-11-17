Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkanı Mehmet Ali Öbekli, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Öbekli, NTSO Toplantı Salonu'ndaki programda, 10 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerde göreve geldiğini hatırlatarak, şeffaf, katılımcı, işbirliklerine açık ve üyeye yakın ilkeler çerçevesinde hizmet sunacaklarını söyledi.

Kente kongre ve fuar merkezi kazandırmayı, organize sanayi bölgesinin gelişmesine katkı sunmayı hedeflediklerini dile getiren Öbekli, "Nevşehir'in yalnızca turizmle anılmasını yeterli görmüyoruz. Turizmin gücünü korurken, yeni yatırımların gelmesi ve üretimin artması için çalışacağız. Nevşehir'de üretilen ürünün Türkiye'ye ve dünyaya ulaşması en büyük hedeflerimizden biridir." dedi.

Öbekli, turizmin bölge açısından önemli gelir kaynağı olduğuna dikkati çekerek, bu alanda da çalışmalara hız vereceklerini ifade etti.

Kapadokya'da kış turizminin canlandırılması amacıyla kalite odaklı anlayış içinde sektör temsilcileriyle omuz omuza adımlar atılacağını kaydeden Öbekli, şöyle konuştu:

"Kapadokya, Nevşehir'in dünyaya açılan kapısıdır ve ekonomimizin en önemli taşıyıcılarından biridir. Otelcisinden rehberine, esnafından üreticisine kadar binlerce ailenin geçim kaynağı turizme bağlıdır. Bu değeri korumak ve geliştirmek odamızın temel görevlerinden biridir. Ancak yalnızca ziyaretçi sayısının artmasıyla yetinmeyeceğiz. Asıl hedefimiz, gelen misafirin şehrimizde daha uzun kalması ve Nevşehir'den güzel izlenimle ayrılmasıdır. Bunun için turizm paydaşlarıyla düzenli bir araya gelerek ortak bir yol haritası oluşturacağız."

Toplantı, gazetecilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA