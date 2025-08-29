Novorossiysk Limanı'nda Petrol Sızıntısı

Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk Limanı yakınlarındaki bir tankerde yaşanan kaza nedeniyle bir tondan fazla petrolün denize döküldüğü bildirildi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde, Novorossiysk Limanı yakınlarında meydana gelen kazaya ilişkin bilgi verildi.

Türk bandralı "T. Semahat" adlı tankerin yakıt ikmali sırasında bir kazanın meydana geldiği, kaza nedeniyle bir tondan fazla petrolün denize döküldüğü kaydedildi.

Haberde, kaza nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığı ve ilgili birimlerin sızıntının büyüklüğünü tespit etmek için gerekli çalışmaları başlattığı aktarıldı.

Kazakistan petrolünün ihracatını bölgedeki terminalden gerçekleştiren Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'ndan (CPC) yapılan yazılı açıklamada ise petrol sevkiyatının kısmen durdurulduğu kaydedildi.