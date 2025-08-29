Novorossiysk Limanı'nda Petrol Sızıntısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Novorossiysk Limanı yakınlarında bir tankerin yakıt ikmali sırasında meydana gelen kaza nedeniyle bir tondan fazla petrol denize döküldü. Olayda ölü veya yaralı yokken, sızıntının boyutunu tespit etmek için çalışmalar başlatıldığı belirtildi.

Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk Limanı yakınlarındaki bir tankerde yaşanan kaza nedeniyle bir tondan fazla petrolün denize döküldüğü bildirildi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde, Novorossiysk Limanı yakınlarında meydana gelen kazaya ilişkin bilgi verildi.

Türk bandralı "T. Semahat" adlı tankerin yakıt ikmali sırasında bir kazanın meydana geldiği, kaza nedeniyle bir tondan fazla petrolün denize döküldüğü kaydedildi.

Haberde, kaza nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığı ve ilgili birimlerin sızıntının büyüklüğünü tespit etmek için gerekli çalışmaları başlattığı aktarıldı.

Kazakistan petrolünün ihracatını bölgedeki terminalden gerçekleştiren Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'ndan (CPC) yapılan yazılı açıklamada ise petrol sevkiyatının kısmen durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı! İşte oy kullanabilecek taraftar sayısı

Seçim tarihi açıklandı! İşte oy kullanabilecek taraftar sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'in yeni adı açıklandı

Süper Lig'in yeni adı açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.