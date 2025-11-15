Haberler

Noter Çalışanı 10 Milyon TL'yi Zimmetine Geçirdi, Tutuklandı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde noter çalışanı Burcu Özkan, iş yerindeki kasadan 10 milyon TL'yi zimmetine geçirmek suçlamasıyla tutuklandı. Özkan'ın, 7,5 milyon TL'sinin çalışma arkadaşına, 2,5 milyon TL'sinin ise noter kasasına ait olduğu bildirildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde noterde çalışan ve imza yetkisi bulunduğu belirtilen Burcu Özkan (40), hem çalışma arkadaşının kasasındaki 7,5 milyon TL'yi hem de noter kasasından 2,5 milyon TL'yi zimmetine geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı.

Efeler ilçesindeki 4. Noter'de çalışan ve işlemlerde imza yetkisi bulunan Burcu Özkan, iddiaya göre; iş yerindeki kasada bulunan toplam 10 milyon lirayı zimmetine geçirdi. Durumu fark eden diğer noter çalışları, polise haber verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Özkan'ı gözaltına aldı. Burcu Özkan hakkında, 'zimmet' ve 'hırsızlık' suçlarından iki ayrı soruşturma dosyası açıldı. Özkan'ın zimmetine geçirdiği paranın 2,5 milyon lirasının noterin, kalan 7,5 milyon liralık kısmının ise noterdeki başka bir arkadaşına ait olduğu öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burcu Özkan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
