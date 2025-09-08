Norveç Genel Seçimlerinde Merkez Sol Kazandı

Norveç'te parlamento üyelerini belirlemek için yapılan seçimi, resmi olmayan ilk sonuçlara göre İşçi Partisi liderliğindeki merkez sol kazandı.

Norveç'te yayın yapan NRK televizyonu, genel seçimlerde 4 milyondan fazla seçmenin ülke parlamentosu (Storting) üyelerini belirlemek için oylarını kullandığını, oyların yüzde 90'ının sayıldığını aktardı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, 169 sandalyeli parlamentoda mevcut Başbakan Jonas Gahr Store liderliğindeki İşçi Partisinin oluşturduğu merkez sol 89 sandalye kazanarak parlamentoda çoğunluğu elde etti.

İlerleme Partisi ile Muhafazakar Parti liderliğindeki merkez sağ ise 80 sandalye kazandı.

NRK, Norveç'in mevcut Başbakanı Store'un kurulacak yeni hükümetle 4 yıl daha görev yapacağının öngörüldüğünü ifade etti.

Store liderliğindeki hükümet 28 Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurmuş, katıldığı her platformda Filistin'e desteğini vurgulamıştı.

Norveç'te en son 2 trilyon dolar büyüklüğe sahip devlet varlık fonu Norges Bank Investment Management (NBIM), insan haklarının ihlaline katkıda bulundukları gerekçesiyle Caterpillar şirketi ile İsrailli beş bankadaki yatırımlarını sonlandırdığını açıklamıştı.

NBIM, 12 Ağustos'ta da 11 İsrail şirketindeki yatırımlarından çıkma kararı aldığını duyurmuştu.