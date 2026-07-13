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200'den fazla ekonomistten yapay zekanın ekonomi ve istihdama etkileri konusunda harekete geçilmesi çağrısı

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Aralarında Nobel ödüllü isimlerin de bulunduğu 200'den fazla ekonomist, yapay zekanın ekonomi ve istihdam üzerindeki etkilerine karşı düzenleme yapılması için çağrıda bulundu. Açık mektupta, yapay zekanın Sanayi Devrimi'nden daha büyük bir dönüşüme yol açabileceği belirtildi.

SAN Aralarında Nobel Ödüllü isimlerin de bulunduğu 200'den fazla ekonomist, yapay zekanın ekonomi ve istihdam üzerindeki etkilerine ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

Stanford Üniversitesi tarafından yayımlanan açık mektupta, yapay zekanın gelecek 10 yıl içinde çok daha güçlü hale gelebileceği belirtildi.

Aralarında Nobel Ödüllü 16 ismin de bulunduğu 200'den fazla ekonomist ve yapay zeka araştırmacısının yanı sıra Google, OpenAI ve Anthropic gibi teknoloji şirketlerinden bazı yöneticilerin imzaladığı mektupta, bu durumun Sanayi Devrimi'nden daha büyük ancak daha kısa sürede gerçekleşecek "benzeri görülmemiş bir ekonomik dönüşüme" yol açabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Mektupta, söz konusu dönüşümün yaşam standartlarında artış gibi fırsatlar sunabileceği, ancak aynı zamanda geniş çaplı iş kayıpları gibi ciddi riskleri de beraberinde getirebileceği vurgulandı.

Yetkililere çağrıda bulunulan mektupta, yapay zekanın insanları tamamlayan ve topluma fayda sağlayan bir doğrultuda gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli teşvik, düzenleme ve kurumların oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Şilan Turp
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