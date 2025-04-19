Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Süper Lig'e ilk yükselen takım belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Barım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Ayşe Barım apar topar hastaneye kaldırıldı
Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi

Ünlü oyuncu, katlettiği arkadaşıyla böyle eğlenmiş

Nisa Yıldızer Anısına Koşu Etkinliği Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden liseli sporcu Nisa Yıldızer'in anısına İzmir'de koşu etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılar çeşitli koşu disiplinlerinde yarıştı ve madalyalarla ödüllendirildi.

Spor müsabakasına gittiği sırada Denizli'deki trafik kazasında yaşamını yitiren liseli sporcu Nisa Yıldızer anısına memleketi İzmir'de koşu etkinliği düzenlendi.

Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Herkes İçin Spor Federasyonu ve Bobyland Spor Kulübü iş birliğiyle Bostanlı Sahili'nde düzenlenen etkinlik, Denizli'nin Buldan ilçesinde 18 Şubat 2025'te spor müsabakasına giden öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Mustafa Kaya Spor Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Nisa Yıldızer'in ismiyle gerçekleştirildi.

Etkinlikte katılımcılar köpekli koşu, bisikletli köpekli koşu ve köpeksiz koşuda 3 kilometre mesafeyi katetti.

Çocuklara özel 500 metre koşusunun da yapıldığı etkinlikte tüm katılımcılara madalya verildi.

Nisa'nın annesi Gökçe Yıldızer, AA muhabirine, birçok sporcu arkadaşının Nisa'nın anısına etkinlik yapmak istediğini ve etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

Nisa'nın arkadaşları tarafından çok sevildiğini ifade eden Yıldızer, "Bence Nisa şu anda çok mutlu. Çünkü onun bütün arkadaşları etkinlikte. 3 yaşındaki çocuk da 90 yaşındaki insan da burada. Bu kadar insan Nisa için bir araya geldi, çok mutlu ve gururluyum. Nisa gibi bir kızım olduğu için çok şanslı anneyim. Unutulmaz bir gün yaşıyoruz, çok duygusalım." dedi.

Bazı katılımcılar "O hep 15 yaşında" yazılı tişört de giydi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.