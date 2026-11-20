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NİNGBO, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Ningbo-Zhoushan Limanı'nın bu yılki konteyner işlem hacmi, 10 Kasım itibarıyla 40 milyon TEU'yu aştı. Böylece limanın yıllık konteyner işlem hacmi, üst üste ikinci yıl da 40 milyon TEU'yu aşmış oldu.

An itibarıyla 310'dan fazla konteyner taşımacılığı hattına sahip Ningbo-Zhoushan Limanı, dünya genelinde 200'ü aşkın ülke ve bölgedeki 700'den fazla limana bağlantı sağlıyor.

Kaynak: Xinhua