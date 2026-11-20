Ningbo-Zhoushan Limanı'nın konteyner hacmi üst üste ikinci yıl 40 milyon TEU'yu aştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in Zhejiang eyaletindeki Ningbo-Zhoushan Limanı'nın konteyner işlem hacmi, 10 Kasım itibarıyla bu yıl 40 milyon TEU'yu aştı. Liman, üst üste ikinci yıl da bu eşiği geçerken 310'dan fazla hattıyla 200'ü aşkın ülke ve bölgedeki 700'den fazla limana bağlantı sağlıyor.
NİNGBO, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Ningbo-Zhoushan Limanı'nın bu yılki konteyner işlem hacmi, 10 Kasım itibarıyla 40 milyon TEU'yu aştı. Böylece limanın yıllık konteyner işlem hacmi, üst üste ikinci yıl da 40 milyon TEU'yu aşmış oldu.
An itibarıyla 310'dan fazla konteyner taşımacılığı hattına sahip Ningbo-Zhoushan Limanı, dünya genelinde 200'ü aşkın ülke ve bölgedeki 700'den fazla limana bağlantı sağlıyor.
Kaynak: Xinhua