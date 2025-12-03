Albüm: Çin'in Ningbo-Zhoushan Limanı'nda Yıllık Konteyner İşlem Hacmi 40 Milyon Teu'yu Aştı

NİNGBO, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yer alan Ningbo-Zhoushan Limanı'nda yıllık konteyner hacmi ilk kez 40 milyon TEU'yu (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) aştı. Bu rakam, işlem hacmi açısından dünyanın en yoğun limanı için yeni bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

Zhejiang Seaport Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ningbo-Zhoushan Limanı 16 yıldır üst üste yıllık kargo hacmi bakımından dünya lideri konumunu koruyor. Limanın büyüme hızı, konteyner işlemlerine geç başlamasına rağmen önemli ölçüde arttı. Yıllık işlem gören konteyner hacmi yedi yılda 10 milyon TEU'dan 20 milyon TEU'ya, altı yıl içinde 30 milyon TEU'ya, dört yıl içinde ise 40 milyon TEU'ya yükseldi.