Çin'in Ningbo-Zhoushan Limanı, Deniz-demiryolu Taşımacılığı Konteyner İşlem Hacminde Rekor Kırdı

HANGZHOU, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletindeki Ningbo-Zhoushan Limanı, perşembe günü saat 18.00 itibarıyla 2 milyon TEU'yu (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) aşkın denizyolu-demiryolu taşımacılığı konteynerini işlemden geçirdi. Liman yetkilileri, bu rakamın yıllık bazda yüzde 11,4 artışla tarihi bir rekor olduğunu belirtti.

2009 yılında denizyolu-demiryolu intermodal taşımacılık hizmetini başlatan liman, o tarihten bu yana yurtiçi ve yurtdışı pazarlar ile ülkenin doğu ve batı bölgeleri arasındaki bağlantıyı kolaylaştıran açık bir düzeni aktif olarak teşvik ediyor.

Limanın denizyolu-demiryolu intermodal taşıma ağı, an itibarıyla ülkedeki 16 eyalet düzeyindeki bölgenin 69 kentini kapsıyor. Limanın girdi-çıktı kapasitesi, 2020 yılında 1 milyon TEU'dan bu yıl 2 milyon TEU'ya yükseldi.

Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı ve Yangtze Nehri Deltası'nın entegre gelişimi için önemli bir merkez olan liman, denizyolu-demiryolu intermodal taşımacılığı yoluyla iç bölgeleri küresel pazara bağlıyor.