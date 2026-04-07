Golbolde Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü'nün Şampiyonlar Ligini 2. tamamladı

Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü, Berlin'de düzenlenen Golbol Şampiyonlar Ligi finaline kalarak büyük bir başarı elde etti. Çeyrek finalde Makedon Feniks'i 12-2 ve yarı finalde Çankaya Belediyesi'ni 13-4 yenen takım, finalde Finlandiya temsilcisi Old Power'a 5-2 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Golbol Şampiyonlar Liginde Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) eylül ayında Berlin'de yapılacak finalle katılmaya hak kazandı.

Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen turnuvaya katılan Bursa temsilcisi, eleme maçlarının tümünü kazanarak lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Makedon ekibi Feniks'i teknik skorla 12-2 yenerek yarı finale yükselen Nilüfer BUGES, Çankaya Belediyesi'ni de 13-4 mağlup ederek Berlin'de düzenlenecek final grubuna katılmayı garantiledi.

Finalde, daha önce Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış ve kadrosunda üç olimpiyat şampiyonu oyuncu bulunan Finlandiya temsilcisi Old Power'a 5-2 mağlup olan Bursa temsilcisi turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç
