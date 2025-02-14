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Niksar'da Vergi Dairesi Tarafından Hasılat Denetimi Gerçekleştirildi

Niksar'da Vergi Dairesi Tarafından Hasılat Denetimi Gerçekleştirildi
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Tokat'ın Niksar ilçesinde Vergi Dairesi, mükelleflere yönelik hasılat denetimi yaptı. Denetimler, günlük, aylık ve yıllık hasılatların tespit edilmesine yardımcı olacak.

Tokat'ın Niksar ilçesinde vergi dairesi tarafından denetim yapıldı.

Niksar Vergi Dairesi tarafından yapılan hasılat denetimi sonucunda tespit edilen günlük hasılat, aylık ve yıllık hasılatların tespiti açısından önemli veri kaynağı oluşturuyor.

Gelir İdare Başkanlığı tarafından belirlenen sektörlerdeki mükelleflere günlük hasılat tespiti için bir ay içerisinde 3 gün, yıl bazında ise toplam 12 gün tespit için denetim yapılacak olup, mükelleflere vergi görevlerini yerine getirmeleri hususlarında açıklama yapılacak.

Niksar Vergi Dairesinde gelir uzmanı olarak görev yapan Nurettin Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu sene "denetim yılı" olacağını söylediğini belirterek, "Mükelleflerimizden ricamız, çok daha dikkatli davranmaları ve vergi ödevlerini yerine getirirken hataya mahal vermemeleridir. Zaten mükelleflerimiz anlayışlı yaklaşıp, ellerinden gelen yardımı yapıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
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