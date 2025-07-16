Niksar'da Patates Rekoltesi 30 Bin Ton Olması Bekleniyor

Niksar'da Patates Rekoltesi 30 Bin Ton Olması Bekleniyor
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Tokat'ın Niksar ilçesinde bu yıl patates rekoltesinin 30 bin tona ulaşacağı tahmin edilirken, üretim gerçekleştirilen alan 10 bin dekar civarında. Hasat, 15 Haziran'dan itibaren yapılacak ve ürünler Türkiye'nin çeşitli bölgelerine dağıtılacak.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bu yıl patates rekoltesinin 30 bin tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Niksar ilçesinde yaklaşık 10 bin dekar alanda patates üretimi gerçekleştiriliyor. Yağış ve iklimsel faktörlere bağlı olarak dekarda ortalama 3-4 ton verim alınıyor.

Şubat ve mart aylarında tohumları toprakla buluşturulan patatesin hasadı ise 15 Haziran'dan itibaren gerçekleştiriliyor. Hasat edilen ürünler, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerine başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesine gönderiliyor.

Bu yıl ilçede patates rekoltesinin 30 bin tona ulaşması bekleniyor.

Patates üreticisi Abdullah Demir, AA muhabirine, bu yıl 190 dekar alanda patates ürettiklerini dile getirerek, "Tarladan tarlaya verim değişiyor. Bu sene 130 ton patates rekoltesi bekliyoruz. Patatesin kilosunu 5 ila 8 lira arasında satıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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