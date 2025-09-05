Nikahına Geç Kalan Çifte Otobüs Şoföründen Yardım

Bursa'nın İnegöl ilçesinde nikahlarına geç kalmak üzere olan çiftin imdadına özel halk otobüsünün şoförü yetişti.

Namık Kar ve Hacer Gevaş çifti, evlilik için önceden randevu aldıkları İnegöl Belediyesinin nikah salonuna gitmek üzere evlerinden çıktı.

Nikah saatine yetişemeyeceklerini anlayan çift, durdurdukları bir özel halk otobüsü şoföründen yardım istedi. Bu talebi geri çevirmeyen otobüs şoförü Ömer Ulubey, salona yetiştirdiği çiftin nikah şahitliğini de yaptı.

Nikah salonundaki davetliler, bu anı uzun süre alkışladı.

Ulubey, unutamayacağı bir anı yaşadığını belirterek, "Onların mutluluğuna ortak olmak benim için de büyük gurur." dedi.

Damat Namık Kar ise Ulubey'e teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bir takım sebeplerden dolayı geç kalmıştık. Allah'a şükür duraktayken şoför abimiz yardımımıza yetişti. Kendisine durumu aktardık. Bizi yetiştireceğini söyledi. Sağ olsun bizi nikaha yetiştirdi. Bizim teklifimizi kırmadı ve nikah şahitliğimizi de yaptı. Bizim için güzel bir anı oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz."

Bu arada çift ve yakınlarının halk otobüsüne binip nikah salonuna yetiştiği anlar otobüsün içindeki kamerayla kaydedildi.