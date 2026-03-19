Nijerya ve İsveç, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor

Nijerya ile İsveç, ticaret ve yatırım alanlarında ortaklıkları güçlendirmek amacıyla mutabakata vardı. Dışişleri Bakanı ve Büyükelçi, işbirliği potansiyeline dikkat çekti.

Nijerya ile İsveç, ticaret ve yatırım başta olmak üzere ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Kimiebi Imomotimi Ebienfa'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar, İsveç'in Abuja Büyükelçisi Anna Westerholm'u kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasında ticaret, yatırım ve ortaklık alanlarında işbirliğinin artırılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bakan Tuggar, bölgesel istikrar ve işbirliğinin önemine işaret ederek, Nijerya'nın bölgesel güvenlik ve kalkınma çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Büyükelçi Westerholm ise İsveç'in Nijerya ile ticaret, yatırım ve ortaklık alanlarında işbirliğini geliştirmeyi hedeflediğini, özellikle dijital altyapı, inovasyon ve teknoloji alanlarında destek sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Westerholm, enerji ve yaratıcı endüstrilerde de işbirliği potansiyeline dikkati çekerek, iki ülke arasında yeni ortaklık fırsatlarının bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Adam Abu
