Nijerya Kadın Milli Takımı'na Ödül Yağmuru

Nijerya Kadın Milli Takımı'na Ödül Yağmuru
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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Nijerya Kadın Milli Futbol Takımı oyuncularına 100'er bin dolar ödül verileceğini ve üçer odalı daire hediye edileceğini açıkladı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nı (WAFCON) kazanan Nijerya Kadın Milli Futbol Takımı oyuncularına 100'er bin dolar ödül verileceğini açıkladı.

Tinubu, Nijerya Kadın Milli Futbol Takımı oyuncularını başkent Abuja'daki Aso Rock Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen törenle kabul etti.

Törende Tinubu, futbolculara 100'er bin dolar ve üçer odalı birer daire hediye edileceğini duyurdu.

Tinubu, takımın başarısını "cesaretin, kararlılığın ve istikrarın bir zaferi" olarak nitelendirerek, "Bugün Afrika'nın şampiyonları olarak evinize döndünüz. Ulus olarak sizinle gurur duyuyoruz." dedi.

Takım kaptanı Rasheedat Ajibade ise elde edilen şampiyonluğun "köylerde, kasabalarda ve şehirlerde hayal kuran her genç kız" için bir umut ışığı olduğunu söyledi.

Ajibade, kadın milli takımının dünyanın en iyi takımı olma hedefine ulaşabilmesi için Nijerya Futbol Federasyonu ve hükümetin desteğinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Nijerya, 26 Temmuz'da WAFCON finalinde Fas'ı 3-2 mağlup ederek kıtanın en büyük kupasını 10. kez kazandı.

Nijerya Kadın Milli Futbol Takımı, 1998'de başlayan WAFCON'un 13 şampiyonasında 10 kupa kazanarak kıtanın en başarılı takımı olma unvanını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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