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Nijerya'dan ECOWAS üyelerine bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesi çağrısı

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Nijerya, ECOWAS zirvesinde üye ülkelere bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesi, güvenlik tehditlerine karşı ortak hareket edilmesi ve Sahel İttifakı ile diyalog çağrısı yaptı. Ayrıca Güney Afrika'daki Nijeryalılara yönelik saldırıları kınadı.

Nijerya, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelere, bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesi, artan güvenlik tehditlerine karşı ortak hareket edilmesi ve Sahel Devletleri İttifakı (AES) ile diyaloğun sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Nijerya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kashim Shettima, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da düzenlenen "69. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nde, Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu temsil etti.

Shettima, burada yaptığı konuşmada, ECOWAS ülkelerine, bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesi, artan güvenlik tehditlerine karşı ortak hareket edilmesi ve AES ile diyaloğun sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Batı Afrika'nın terörizm, anayasal düzenin bozulması, ekonomik baskılar ve iklim kaynaklı insani krizlerle karşı karşıya olduğunu belirten Shettima, bu sorunların daha güçlü bölgesel işbirliğiyle aşılabileceğini söyledi.

Nijerya'nın ECOWAS'ın kurucu ilkelerine bağlılığını sürdüreceğini vurgulayan Shettima, demokratik yönetim, bölgesel barış, ekonomik entegrasyon ile insan, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kashim Shettima, terörizm ve sınır aşan organize suçlarla mücadelede istihbarat paylaşımının artırılması, askeri koordinasyonun güçlendirilmesi ve önleyici diplomasiye ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan, Güney Afrika'da Nijeryalılar ve diğer Afrika ülkeleri vatandaşlarına yönelik saldırıları kınayan Shettima, bu olayların Afrika Birliği gündemine taşınması çağrısında bulundu.

Shettima, Nijerya'nın şimdiye kadar Güney Afrika'dan 1490 vatandaşını 7 ayrı tahliye operasyonuyla ülkeye getirdiğini belirterek, hükümetin yurt dışındaki Nijeryalıların güvenliğini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Adam Abu
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