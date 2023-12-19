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Nijerya'da silahlı çetelere lojistik hizmeti veren 11 kişi yakalandı

19 Aralık 2023 13:01 Güncelleme: 13:02 Abone Ol

Nijerya'nın kuzeyindeki Zamfara eyaletinde, silahlı çetelere lojistik hizmeti veren 11 kişinin yakalandığı bildirildi. Nijerya ordusu tarafından düzenlenen operasyonda, çete üyelerine lojistik sağlayan kişilerin yanı sıra gıda maddesi, yakıt ve diğer eşyalar da ele geçirildi. Ayrıca, operasyon sonucunda çete üyeleri tarafından rehin alınan 13 kişi de kurtarıldı.