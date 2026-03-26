Nijerya'da bir kum ocağının çökmesi sonucu çok sayıda kişi öldü
Nijerya'nın Kano eyaletindeki bir kum ocağında meydana gelen göçükte, çok sayıda işçi hayatını kaybetti. Yetkililer arama kurtarma çalışmaları başlattı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kano eyaletine bağlı Ridawa köyünde bir tuğla üretim alanındaki kum ocağı çöktü.
Yetkililer, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına başladığını belirtti.
Kaynak: AA / Adam Abu