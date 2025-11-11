Nijerya'da Kaçak Petrol Operasyonu: 14 Tesis Kapatıldı
Nijerya Ordusu, Neymar Deltası'ndaki kaçak ham petrol arıtma tesislerine yönelik operasyonlar düzenleyerek 14 tesisi kapattı. Operasyonlar sırasında 20 bin litre petrol ürününe el konuldu ve 14 kaçakçı gözaltına alındı. Ülke, petrol hırsızlığı nedeniyle büyük ekonomik zararlar yaşıyor.
Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 14 tesisin kapatıldığı bildirildi.
Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun 20 Ekim-9 Kasım'da ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.
Danjuma, operasyonlarda 14 kaçak petrol arıtma tesisinin kapatıldığını, yaklaşık 20 bin litre petrol ürününe el konulduğunu ifade ederek, 14 petrol kaçakçısının gözaltına alındığını kaydetti.
Nijeryalı senatör Ned Nwoko, petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle ülke ekonomisinde 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.
37 milyar varillik petrol rezervi
Nijerya'nın tespit edilen 37 milyar varil petrol rezervi, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.
Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatında 6. sırada yer alıyor.
Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, petrol alanlarına yönelik sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma olayları yaşanıyor.