Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 4 Asker Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın askeri üsse düzenlediği saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, bir askeri yetkili, Boko Haram üyelerinin, Yobe eyaletine bağlı Buni Yadi bölgesindeki askeri üsse saldırdığını belirtti.

Yetkili, saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.