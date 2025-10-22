Haberler

Nijerya'da Akaryakıt Tankerinin Patlamasında Can Kaybı 35'e Yükseldi

Nijerya'nın Niger eyaletinde akaryakıt taşıyan bir tankerin patlaması sonucu ölü sayısı 35'e ulaştı. Patlama sonucu 48 kişi yaralandı, yaralıların durumu oldukça ağır. Olayla ilgili endişeler artıyor.

Nijerya'nın Niger eyaletinde, dün akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı 35'e yükseldi.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Sözcüsü Olusegun Ogungbemide, yaptığı yazılı açıklamada, Niger eyaletinin Katcha bölgesinde dün tankerin patlaması sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısının 35'e çıktığını belirtti.

Ogungbemide, patlama nedeniyle 48 kişinin yaralandığını ve bunlardan çoğunun durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Yaralıların tedavi altına alındığını kaydeden Ogungbemide, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

Niger Valisi Mohammed Umar Bago, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, olayı "endişe verici, talihsiz ve acınası" olarak nitelendirdi.

Niger eyaletine bağlı Katcha bölgesindeki Bida-Agaie kara yolunda dün akaryakıt taşıyan tanker devrilmişti.

Tankerin devrilmesinin ardından bazı kişilerin yakıtı çalmaya çalıştığı sırada patlama meydana gelmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
