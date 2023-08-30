Senegal'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Senegal'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Senegal'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Askeri Ataşe Albay Alper İpek'in ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona, büyükelçiler, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar ve Türk kurum temsilcileriyle davetliler katıldı.

Türk ve Senegal milli marşlarının okunduğu programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Sağman, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününün tarihinden bahsetti.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından ikramlarda bulunuldu.