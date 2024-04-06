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Niğde Valisi Cahit Çelik, AA'nın 104. yıl dönümünü kutladı

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Niğde Valisi Cahit Çelik, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, AA'nın milli mücadeledeki haklılığı tüm dünya kamuoyuna duyurarak büyük bir görev üstlendiğini belirtti.

AA'nın basın hayatında yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil ettiğine dikkati çeken Çelik, "Toplumun Türkiye ve dünyada gören gözü, sesi ve kulağı olmuş Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içi ve dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağıdır. AA, kendini sürekli yenileyerek ve geliştirerek ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. AA'nın kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutlar, özverili hizmetler gerçekleştiren her kademedeki çalışanını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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