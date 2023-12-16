Niğde Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde final heyecanı yaşandı

NİĞDE - Niğde'de ortaokul ve lise öğrencilerinin Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde geliştirdiği projeler Niğde Merkez Spor Kompleksinde düzenlenen programla tanıtıldı.

100 ortaokul 60 lise öğrencisinin eğitim aldığı Niğde Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti dersinin proje şenliği gerçekleştirildi.

Özgün fikirleriyle ortaya koydukları projeleri tanıtan 12 lise ve 19 ortaokul takımı düzenlenen şenlikte final heyecanı yaşadı.

Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti dersinin Proje Şenliğinde yaptığı konuşmada teknolojiyi iyi kullanan devletlerin günümüzde dünyaya hükmettiğini söyleyen Niğde Valisi Cahit Çelik projelerin yapılmasında emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Vali Çelik konuşmasında şunları söyledi; " İlk çağlarda mızrağı iyi kullananlar savaşı kazanıyordu daha sonra bunun yerini atı ve kılıcı iyi kullananlar aldı. Sonraki dönemlerde ise kitle imha silahlarını kullanan devletler dünyaya hükmederken artık günümüzde ise teknolojiye sahip olan devletler söz sahibi olmaya başladı. Biz de bu çağdayız ve Cumhurbaşkanımızın emirleri çerçevesinde milli teknoloji hamlesi çerçevesinde Teknofest'ler yapılıyor bizler de ilimizde çocuklarımızı ileri teknoloji ile donatmak ve dijital dünyada siber vatanın birer neferi olarak yetiştirmek noktasında elimizden gelen çabayı göstereceğiz."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise ülkemizde teknoloji hamlesinin artarak devam ettiğini gelecekte ülkemizin teknolojik yenilikler noktasında bugünden çok daha iyi konumda olacağına inandığını ifade etti.

Özdemir; "Ülkemizin geleceği bugünden çok daha iyi olacak. Teknofest'le teknoloji festivali ile tanıştık ve 5 yılda Deneyap Atölyeleri ile 81 ile yayıldığını görmek gurur verici. Bizler de her zaman bu gençlerin yanında olacağız." dedi.

Birbirinden özgün projelerin yarıştığı şenlikte ilk 3'e giren takımların projeleri şöyle; Lise Kategorisinde, Tektan 1'inci, Vezir Köprüler 2'inci, Medical Case 3'üncü oldu.

Ortaokul kategorisinde ise; Akıllı Pasta Kutusu 1'inci, Tekno Sera 2'inci, Akıllı Ocak Projesi ise 3'üncü olmayı başardı.