Niğde'de Donarak Ölen Dağcı Gana Uyruklu Nicholas Ackah

Niğde'de Donarak Ölen Dağcı Gana Uyruklu Nicholas Ackah
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Niğde'nin Çamardı ilçesinde, Gana uyruklu dağcı Nicholas Ackah, Aladağlar Karayalak Vadisi'nde donarak yaşamını yitirdi. Cesedi, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulundu ve hastane morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni kesin otopsiyle belirlenecek.

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde bulunan Aladağlar Karayalak Vadisi'nde Gana uyruklu Nicholas Ackah (27) adlı dağcı ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir delici kesici alet izine rastlanmayan Ackah'ın, donarak yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

İlçede dün Demirkazık Köyündeki Aladağlar Karayalak mevkisinde tırmanış yapan bir grup dağcı, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Dağcılar durumu yetkililere bildirdi. Sabah erken saatlerde bölgeye ulaşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, bir erkeğe ait olduğu belirlenen ve donarak yaşamını yitirdiği değerlendirilen cesedi bulunduğu noktadan indirdi. Yapılan ilk incelemede cesedin Nicholas Ackah isimli Gana uyruklu kişiye ait olduğu saptandı. Yabancı uyruklu dağcının cansız bedeni JAK ekiplerince Çamardı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre dağcının vücudunda herhangi bir kesici delici alet izine rastlanmadığı ve dağcılık faaliyeti sırasında donma nedeniyle yaşamını yitirdiğinin düşünüldüğü açıklandı. Dağcının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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