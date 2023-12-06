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Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda Mahkumlar Üretim Yaparak Rehabilite Oluyor

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Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanlığı onayıyla açılan başta hayvancılık olmak üzere 28 iş kolunda üretim yapan mahkumlar, hem meslek öğrenerek rehabilite oluyor hem de üretime katkı sağlıyor.

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanlığı onayıyla açılan başta hayvancılık olmak üzere 28 iş kolunda üretim yapan mahkumlar, hem meslek öğrenerek rehabilite oluyor hem de üretime katkı sağlıyor.

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Torun, kurumda gazetecilere yaptığı açıklamada, kurumun 1962 yılında kurulduğunu, yaklaşık 7 bin 300 dekarda tarımsal ve hayvansal üretim yapıldığını söyledi.

Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanlığı onayıyla temel üretim kalemlerinin tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Torun, bunun yanında mobilya, demir, döşeme gibi 28 atölyede faaliyet gösterdiklerini anlattı.

Torun, aynı zamanda çeşitli kurumların et ihtiyacını da karşıladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesinin, bazı hastanelerimizin, ceza infaz kurumları, adliyeler ve Adalet Bakanlığı gibi bazı bakanlıklarımızın et ihtiyacını karşılıyoruz. Yaklaşık 120 kuruma et gönderiyoruz. Soğuk zincirimiz var. Hayvanlarımızın çoğunluğunu burada yetiştiriyoruz. Çevredeki yetiştiricilerin de hayvanlarını alarak ekonomiye katkı sunuyoruz."

Meslek bilen hükümlülerin burada kendini geliştirdiğini, diğerlerinin ise zanaat öğrendiğini vurgulayan Torun, kurumun içerisindeki Meslek Eğitim Merkezi'nde hükümlülerin kalfalık, ustalık belgesi alınmasını sağladıklarına dikkati çekti.

Dışarıda mesleki eğitim merkezlerinin verdiği belgelerin aynısını kurumda verebildiklerini vurgulayan Torun, "Milli Eğitim Bakanlığı bu merkezi idare ediyor. Hükümlülerimiz, haftanın bir gününü Meslek Eğitim Merkezi'nde teorik eğitimle, 4 gününü ise kurumumuzda iş yurtlarımızda geçiriyor. Kurumda, etten sonra da ileri işleme yapıyoruz. Sucuk, kavurma, döner gibi ürünlerimiz de mevcut. Bunları da yine ceza infaz kurumlarına ve diğer satış yerlerinde satışa sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak atölyesinde çalışan hükümlülerden D.Ş. de 6 yıldır cezaevinde olduğunu dile getirerek, "Daha önce hiç çalışmadım. Demir atölyesinde başladım. Kaynak mesleğini öğrendim. Dışarda da bu işi yapacağım. Eğitimimi de alıyorum, belgemi de aldım. Dükkan açacağım." dedi.

Mobilya atölyesinde çalışan hükümlü O.G. ise mesleği üzerine sertifika aldığına dikkati çekerek, "Mobilya alanında kendimi geliştirdim. Montajlama, bantlama, ebatlama, CNC programlama üzerine bilgiler öğrendim. Burada şeflerimizle senkronizasyonlu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Nasip olursa cezamı tamamladıktan sonra dışarıda da aynı mesleği devam ettirmeyi planlıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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