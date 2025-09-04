Haberler

NG Afyon MotoFest Etkinliği Başladı

Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest, motosikletli akrobasi gösterileri ve konserlerle dolu bir program sunuyor. Katılımcılar, çeşitli stantları gezip ünlü sanatçıların performanslarını izlemeye davet ediliyor.

Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest etkinliği başladı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen NG Afyon MotoFest etkinliği kapsamında, kurumların ve sponsorların stantları kuruldu.

Katılımcılar, hem stantları gezdi hem de motosikletli akrobasi sporcularının gösterilerini izledi.

Etkinliğin ilk gününde Dedublüman ve Zeynep Bastık sahne aldı.

NG Afyon Motofest Organizasyon Koordinatörü Murat Özbaskın, AA muhabirine, NG Afyon Motofest'e yoğun katılımın olduğunu söyledi.

7'den 70'e herkesin festivalde olduğunu belirten Özbaskın, "İlgi çekecek oyunlardan, etkinliklerden kurumsal firmaların tanıtımından akrobasiden akşamları da her gün iki, üç konser oluyor. Herkesi Afyonkarahisar'a bekleriz." dedi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
