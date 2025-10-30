Haberler

New York'un finans merkezi Wall Street'te, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle göndere Türk bayrağı çekildi

Güncelleme:
NEW New York'un dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'te Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü onuruna, geleneksel Türk ve ABD bayraklarını göndere çekme töreni gerçekleşti.

Bowling Green Association Derneğinin organizasyonu ve Atatürk'ün Mirası Cumhuriyet Okulunun desteğiyle, Wall Street bölgesindeki meşhur boğa heykelinin de bulunduğu Bowling Green Park'taki etkinlikte, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız başta olmak üzere, Türk misyonundan askeri ve sivil yetkililer, Atatürk Cumhuriyet Okulu, Egbert Ortaokulu IS2, Maarif USA okulu öğrencileri, Türk toplumu üyeleri ile bazı Amerikalı misafirler ve New York Polis Teşkilatında (NYPD) görevli bazı Türk polisler yer aldı.

Bowling Green Association Derneği yöneticisi İbrahim Kurtuluş'un açılış konuşmasını yaptığı törende, vatan uğruna canlarını vermiş tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Türk okullarından katılan öğrenciler de şiirler okudu.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Yıldız, Cumhuriyet'in Mustafa Kemal Atatürk sayesinde ilan edildiğine atıfta bulunarak, Türkiye'nin bugün demokratik ülkeler safında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yıldız, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde geldiği noktaya işaret ederek, "Dünyanın en çok dış temsilciliği olan üçüncü veya dördüncü ülkesi biziz." diye konuştu.

Türk Amerikan Emniyet Mensupları Derneği Başkanı Cinayet Masası Detektifi Uğur Bek de İstiklal Marşı ve Amerikan marşını okudu.

Ardından dostluk nişanesi olarak iki ülkenin bayrakları göndere çekildi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
