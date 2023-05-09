New York'ta Jordan Neely için düzenlenen anma etkinliğinde bir gazeteci gözaltına alındı

NEW New York'ta bir metro istasyonunda, Amerikan askeri tarafından öldürülen evsiz Jordan Neely için düzenlenen anma etkinliğinde, bir gazeteci ve 10'dan fazla kişi gözaltına alındı.

NEW New York'ta bir metro istasyonunda, Amerikan askeri tarafından öldürülen evsiz Jordan Neely için düzenlenen anma etkinliğinde, bir gazeteci ve 10'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Manhattan'da, Broadway ve Lafayette caddelerinin birleşimindeki metro istasyonu girişinde, Neely için başlayan anma etkinliği, sokağa taşınca polis göstericilere müdahale etti.

New York polisi, "Jordan Neely için Adalet" protestosu sırasında, 10'dan fazla göstericiyi ve o esnada görevini yapan foto muhabiri Stephanie Keith'i kelepçeleyerek gözaltına aldı.

New York Polis Teşkilatı (NYPD) Devriye Şefi John Chell, basın toplantısında, kadın gazeteci Keith'in "düzensiz davranış ve üç tutuklamaya müdahale etmekle" suçlandığını söyledi.

New York Basın Fotoğrafçıları Derneği Başkanı Bruce Cotler, yaptığı açıklamada, "Stephanie Keith, bu akşam halka açık bir caddede çok sayıda yetkili medya mensubunun yanında çalışırken gözaltına alınan cesur bir foto muhabiridir." ifadesini kullandı. Cotler, kanıtların ve koşulların gözden geçirilmesi durumunda meslektaşları hakkındaki suçlamaların düşeceğine inandığını belirtti.

1 Mayıs'ta, metrodaki yolculara karşı agresif hareketler sergileyen, şizofreni tedavisi gören Jordan Neely'nin boğazını sıkan 24 yaşındaki Amerikan deniz piyadesi Daniel Penny, evsiz Neely'nin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Önce gözaltına alınan genç askerin daha sonra serbest bırakılması, tepkilere yol açtı ve hala devam eden bir dizi protestonun tetikleyicisi oldu.