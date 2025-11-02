New York Maratonu'nda Zafer Kenya'nın

NEW Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen New York Maratonu'nun kazananı erkeklerde Kenya'dan Benson Kipruto, kadınlarda yine aynı ülkeden Hellen Obiri oldu.

New York'ta, Staten Island'dan başlayan maraton, Brooklyn, Queens ve Bronx geçildikten sonra Manhattan'daki Central Park'ta sona erdi.

Erkeklerde Kenya'dan Benson Kipruto, 2 saat 8 dakika 9 saniyelik derecesiyle maratonun birincisi olurken yine Kenya'dan Alexander Mutiso 1 saniye farkla ikinciliği aldı. Kenyalı Albert Korir de 2 saat 8 dakika 57 saniye ile üçüncülüğü kaptı.

Kadınlarda kazanan Kenya'dan Hellen Obiri oldu

Kadınlarda ise maratonu 2 saat 19 dakika 51 saniyelik derecesiyle Kenya'dan Hellen Obiri kazandı. Maratonda Obiri'den 16 saniye daha uzun sürede bitiş çizgisine ulaşan Kenya'dan Sharon Lokedi de ikinci olurken üçüncülüğü de 2 saat 20 dakika 24 saniye ile yine Kenya'dan Sheila Chepkirui kazandı.

Obiri, 2023'te de New York Maratonu koşusunda birinci, Lokedi de üçüncü gelmişti.

New York Maratonu'nun engelliler bölümünde ise erkeklerde tekerlekli sandalye ile yarışa katılan İsviçre'den Marcel Hug, 1 saat 30 dakika 16 saniye ile birinciliği elde ederken kadınlarda ABD'den Susannah Scaroni de 1 saat 42 dakika 10 saniye ile birinci olarak bitiş çizgisini geçti.

Her yıl düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından 50 binden fazla koşucunun mücadelesine sahne olan New York Maratonu yaklaşık 42 kilometreden oluşuyor.

Maratonu birincilikle bitiren kadın ve erkek yarışmacılara 100 bin, ikinci gelenlere 60 bin dolar tutarında para ödülü veriliyor.

Aynı şekilde ilk 10'a giren kadın ve erkek yarışmacılara da değişik ödüller takdim ediliyor.