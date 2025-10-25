Haberler

New York Borsası Eylül Ayı Enflasyon Verileriyle Yükselişe Geçti

Güncelleme:
ABD'de eylül ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması sonrası New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekor seviyelere ulaştı.

New York borsası, ABD'de eylül ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi sonrası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 470 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,01 artarak 47.207,12 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,79 artışla 6.791,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 kazançla 23.204,87 puana çıktı. 3 endeks de kapanışta rekor seviyeye yükseldi.

ABD'de eylül ayında enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 28-29 Ekim'de yapılacak toplantısında politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralık ayındaki toplantıda da gevşemeye devam edeceğine yönelik tahminler güçlü kaldı.

Ayrıca, ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ekimde aşağı yönlü revizyonla 53,6 oldu.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ekimde yüzde 4,7'den 4,6'ya gerilerken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,7'den 3,9'a çıktı.

Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise ekimde 52,2 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Bilanço sezonu da yakından izlenirken, dün piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklayan ABD'li çip üreticisi Intel, gelirinin üçüncü çeyrekte arttığını bildirdi. ABD hükümetinin hissedarı olmasının ardından açıkladığı ilk bilançoda geliri beklentileri aşan şirketin hisseleri yüzde 0,3 yükseldi.

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un hisseleri de şirketin üçüncü çeyrek geliri ve karının beklentileri aşması sonrası yüzde 12,2 değer kazanırken, Procter & Gamble'ın hisseleri finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yüzde 0,8 arttı.

Ticaret cephesinde ise ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlik risk iştahını destekledi.

Analistler, iki ülke arasındaki ticaret geriliminin tırmandığı bir dönemde yapılacak görüşmelerden çıkacak sonuçların yakından takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Güncel
