Nevşehir Pazarcılar Odası, Jeotermal Sera ile Kadın İstihdamına Katkı Sağlıyor

Nevşehir Pazarcılar Odası, Ahiler Kalkınma Ajansının (AHİKA) desteğiyle Kozaklı ilçesinde oluşturduğu jeotermal serada, hem üretime hem de kadın istihdamına katkı veriyor.

Jeotermal tesisleriyle şifa dağıtan Kozaklı'da, sıcak suyu seracılık faaliyetinde de avantaja dönüştürmek isteyen Nevşehir Pazarcılar Odası, SOGEP Mali Destek Programı ve "Toprak Ana Hidroponik Jeotermal Sera Kadın İstihdam ve Eğitim Projesi" kapsamında AHİKA'ya başvurdu.

Projenin onaylanmasıyla AHİKA'nın verdiği yaklaşık 2 milyon lira hibe destekle ilçede atıl durumdaki 2 bin metrekarelik sera alanını faaliyete geçiren oda, istihdam ve ekonomiye sunduğu katkının yanı sıra kendi ürettikleri domatesi satıyor.

Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, AA muhabirine, 2021 yılında hayata geçirilen serada 10 kadının istihdam edildiğini söyledi.

Seranın ekim alanının 1500 metrekarelik kısmında domates üretimi yapıldığını belirten Özmen, yapraklı yeşillik üretimi için de 500 metrekarelik alanda katlı sera oluşturulmasına yönelik çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Seranın, tüketicinin aracı firmalar olmadan sebzeyi daha ucuza tüketebilmesine imkan verdiğine dikkati çeken Özmen, şöyle konuştu:

"Mevsim itibarıyla dışarıda kar yağarken Kozaklı'nın termal sıcak suyundan faydalanmak, kadın istihdamı sağlamak ve pazarcılar olarak sattığımız malları üretmek için projeyi hayata geçirdik. Üretimi sağlayarak pazarcıyı çiftçi yapabilme hususunda çalışma yapıyoruz. ya pazarcıyı çiftçi ya da çiftçiyi pazarcı yapacaksınız. Aradaki komisyoncuların kaldırılması için böyle bir ışık yaktık. Bütün Türkiye'ye yayılır diye ümit ediyoruz."

Bu yıl 55 ton rekolte beklediklerini ifade eden Özmen, "Ürünü dalından pazara aracısız olarak ulaştırabileceğimiz bir proje ortaya çıkmış oldu. İlçede kurulacak Sera İhtisas OSB'de de görev alacak olursak, dış pazara da yönlenen pazarcı üreticilerimiz olacaktır. Buralarda üretim ne kadar çok olursa, halkımız sebze ve meyveye o kadar ucuz şekilde ulaşacaktır. Marketleşme ve e-ticaretten dolayı pazar yerleri eskisi gibi ilgi görmez oldu ama seradan direkt halkımıza ulaştırdığımız domateslerin rağbet görmesi bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

Jeotermal su maliyeti düşürüyor

Tesisin üretim müdürü Serkan Ünal da seracılık faaliyetlerinin Avrupa standartlarında topraksız tarımla sürdürüldüğünü dile getirdi.

Jeotermal su sayesinde enerji maliyetlerinin düşük olduğunu, bunun da fiyatlara yansıdığını belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Yaptığımız tüm gübreleme işlemeleri steril ve bilgisayar ortamında yapılıyor. Burası birçok teknolojiyi bir arada kullanabildiğimiz bir tesis. Bu tür seralarda birçok girdi var. İklimlendirme kısmında jeotermal büyük öneme sahip. İçeride sıcaklık ve nem dengesi kuruyoruz. Dışarıda kar yağarken üretimi yapabilmemizi jeotermal su sağlıyor. Jeotermal, katı veya sıvı yakıta göre çok daha maliyeti düşürüyor. Yer altından çıkan su toplama havuzlarından tesislere dağıtılıyor."

Ünal, ilerleyen süreçte jeotermal suyun seracılıkta yaygınlaşmasıyla ilçenin sebze üretiminde Antalya bölgesinden daha iddialı bir konuma gelebileceğini söyledi.