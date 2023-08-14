Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nden Atlı Jandarma Timi Akdağ'da Göreve Başladı

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'ndan görevlendirilen Atlı Jandarma Timi, Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı'nda göreve başladı. Timler, vatandaşların huzur ve güvenliği için önleyici kolluk kuvveti olarak görev yapacak ve orman yangınlarına karşı uyarılarda bulunacak. Ayrıca, turizmin yoğun olduğu bölgelerde düzenli devriye atacaklar.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'ndan görevlendirilen Atlı Jandarma Timi Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı'nda göreve başladı.

25 Temmuz 02 Eylül tarihleri arasında önleyici kolluk kuvveti olarak görev yapmak üzere Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı kontrolünde görevlendirilen timler Akdağ'da vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapmaya başladı.

Timler ayrıca Akdağ'a pikniğe gelen vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Atlı jandarma timlerinin Akdağ Tabiat Parkı'nın yanı sıra Frig Vadisi, Ayazini köyü, Döğer beldesi, Bayramaliler köyü, Kayıhan beldesi, Üçlerkayası köyü başta olmak üzere yaz dönemi boyunca turizmin yoğun olduğu her bölgede düzenli devriye atacak.