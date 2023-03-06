Nevşehir'de nefes borusuna ceviz kaçan çocuk hayatını kaybetti
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde ceviz yerken rahatsızlanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde ceviz yerken rahatsızlanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Karacaşar Mahallesi'nde yaşayan Sert ailesinin 2 yaşındaki çocukları Tuğba Sert'in yediği ceviz nefes borusuna takıldı.
Nefes almakta güçlük çeken çocuk yakınlarınca Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sert, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel