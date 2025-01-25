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Nevşehir'de Girişimci Kadınlar Kültür Mantarı Üreterek Aile Bütçelerine Katkı Sağlıyor

Nevşehir'de Girişimci Kadınlar Kültür Mantarı Üreterek Aile Bütçelerine Katkı Sağlıyor
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Nevşehir'in Tatlarin beldesinde kooperatif kuran kadınlar, asırlık hanın kaya odalarında kültür mantarı üreterek ailelerine katkıda bulunuyor. Tatlarin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, hem kadınların iş hayatına katılımını artırıyor hem de yöresel ürünlerin değerini yükseltiyor.

Nevşehir'in Tatlarin beldesinde bir araya gelerek kooperatif kuran girişimci kadınlar, asırlık handaki kaya odalarda kültür mantarı üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Tatlarin Belediyesinin öncülüğünde 2021'de kurulan Tatlarin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, hem yöresel ürünlerin katma değere dönüşmesine imkan sundu hem de kadınların iş hayatına katılmasına katkı sundu.

Kooperatifte kurulduğundan beri el işi ve yöresel lezzetleri hazırlayarak satışa sunan kadınlar, Tarım ve Orman Bakanlığının "Sofranın İncileri Projesi" kapsamında kültür mantarcılığı ile ilgili hibe desteği aldı.

Kadınlar, beldedeki eski han binasının belediye tarafından restore edilmesinin ardından proje kapsamında teslim aldıkları mantar kompostu, raflar, havalandırma ve sulama cihazlarıyla asırlık handaki kaya odalarda kültür mantarı üretimine başladı.

İlk hasadı yapan kadınlar, ürünlerini Nevşehir ve çevresine pazarlıyor.

Kadınlar üretimde başarının gururunu yaşıyor

Kooperatif Başkanı Nazife Selvi, AA muhabirine, 6 kadınla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hedeflerinin büyük olduğunu belirten Selvi, şöyle konuştu:

"Yemek yapmayı, köy ürünleri üretmeyi sevdiğimiz için bir şeyler yapmak istedik. Köyümüz kalkınsın, kadınlarımızın da işi olsun istedik. El işi ile başladık ama fazla gelir olmadı. Beldemizde eski bina olduğu için değerlendirmek istedik, Sayın Valimiz de bizi destekledi. Mantar projesine başvurduk. Bu bina eskiden han olarak kullanılmış. Biz de inceledik buranın nem oranı fazla, mantar üretimine uygun olduğu için değerlendirmek istedik. Burada verim umduğumuzdan daha iyi oldu. Buradaki başka kaya odalarda da mantar üretimi yaparak alanımızı genişletmek istiyoruz.

"Yapabilir miyiz diyorduk ama başardık"

Kooperatif üyesi kadınlardan Hacer Biltekin de el ele vererek ortaya başarılı bir ürün çıkarabilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Beldede yaşayan kadınların katılımıyla daha da güçleneceklerine inandığını anlatan Biltekin, "İki kadının bir araya geldiğinde yapamayacağı şey yoktur. Biz altı kadın bir araya gelerek başarı sağladık. Çeşitli köy ürünleri üretiyorduk ama mantar üretimine başladık. Acaba yapabilir miyiz diyorduk ama başardık. Mantar üretimi hayalimizdi." dedi.

Hatice Yıldırım ise emek vererek üretimde başarı elde ettiklerini, kooperatif aracılığıyla gün içinde arkadaşlarıyla vakit geçirirken aile bütçesine de katkı sunduklarını dile getirdi.

Tatlarin Belediye Başkanı Ercan Selvi de kadınların kooperatif çatısı altında gerçekleştirdiği kültür mantarcılığının beldede yaygınlaşacağına inandığını vurguladı.

Selvi, "Beldemizdeki kadınlara gelir sağlanması, ileride erkeklere de belki istihdam sağlamak amacıyla kooperatifi kurduk. Tatlarin, Kapadokya turizminden yeterli pay alamıyor. Bu çalışmalarla beldemizi daha iyi tanıtarak yerli ve yabancı misafirleri ağırlamak istiyoruz. Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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