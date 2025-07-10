Nevşehir'de 2025 Hububat Hasadı Başladı
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, 2025 yılının ilk hububat hasadı için düzenlenen etkinlikte Kaymakam Esra Bozan, çiftçilerle bir araya geldi. Biçerdöverlerin arpa hasadı yaptığı etkinlikte, hasadın bereketli olması temennisinde bulunuldu.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, 2025 yılının ilk hububat hasadı protokol üyelerinin katılımıyla başladı.
Fatih Mahallesi'ndeki bir tarlada düzenlenen hasat etkinliğine katılan Kaymakam Esra Bozan, çiftçilerle sohbet ederek hasadın bereketli olmasını diledi.
Daha sonra biçerdöverler tarafından tarlada arpa hasadı yapıldı.
Etkinliğe, bazı kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çiftçiler katıldı.
Kaynak: AA / Osman Aytekin - Güncel