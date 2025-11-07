Haberler

Nevşehir Belediyesi, sosyal yardımda "CANKART" uygulamasını hayata geçirdi

Nevşehir Belediyesi, sosyal yardımda 'CANKART' uygulamasını hayata geçirdi
Güncelleme:
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ihtiyaç sahiplerine nakdi destek sağlanacak "CANKART" projesinin uygulamaya konulduğunu söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ihtiyaç sahiplerine nakdi destek sağlanacak "CANKART" projesinin uygulamaya konulduğunu söyledi.

Başkan Arı, Belediye Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında, "CANKART" projesini tanıttı.

Kentteki ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sunma amacıyla projeyi hazırladıklarını belirten Arı, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan dar gelirli, kimsesiz, engelli, kadın, çocuk, yaşlı, öğrenci, şehit ve gazi ailelerine sağlanacak nakdi desteğin, alışveriş noktalarında kullanılabileceğini kaydetti.

Her aileden bir kişinin kart başvurusunda bulunabileceğini aktaran Arı, şöyle konuştu:

"Nevşehir'de yaşayan her fertten mesulüz. Bu şehrin bütün sivil toplum örgütlerine, siyasilere ve muhtara açık çağrımdır. Bu memlekette bir evladımızın sıkıntısı varsa bize bildirin ki biz de elimizden gelen hassasiyeti gösterelim. Bu çerçevede yeni bir destek programına başlıyoruz. Bu katkıyı gizli ve adil bir şekilde gerçekleştirmek amacı ile CANKART nakdi yardım projesi başlatıyoruz. Uygulamanın hayata geçirmemize destek verenlere teşekkür ediyorum."

Başkan Arı, daha sonra belediye olarak yıl içinde gerçekleştirdikleri yatırımlarla ilgili slayt destekli sunum yaptı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
