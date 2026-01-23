Haberler

Nevşehir Adalet Komisyonu Başkanı Tabak, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Nevşehir Adalet Komisyonu Başkanı Ali İhsan Tabak, Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, seçtiği fotoğraflarla dikkat çekti. Oylamada 'Gazze: Açlık' ve 'Spor' gibi kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi.

Nevşehir Adalet Komisyonu Başkanı Ali İhsan Tabak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tabak, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Tabak, " Gazze : Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'in "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" fotoğrafını tercih eden Kabak, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

Oylama, 15 Şubat'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

