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Netanyahu ile Trump'ın İran'a karşı nasıl hareket edeceklerini ele aldığı bildirildi

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- İsrailli üst düzey yetkili, Netanyahu-Trump görüşmesinde anlaşmadan, kapsamlı saldırılara kadar tüm seçeneklerin ele alındığını ancak nihai kararın Trump'a ait olduğunu söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı nasıl hareket edeceklerini ve olası seçeneklerin küresel ekonomiye etkilerini ele aldıkları belirtildi.

İsrail basınına konuşan adı açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkili, Netanyahu ile Trump'ın dün Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede İran konusunda "gerçek bir fikir alışverişinde" bulunduğunu aktardı.

Trump'ın önünde İran'a ilişkin "bir anlaşmaya varmak, varmamak ya da saldırıları şiddetlendirmek" olmak üzere 3 seçenek olduğunu kaydeden İsrailli yetkili, Netanyahu ve Trump'ın her seçeneği "dürüstçe ve kapsamlı şekilde" ele aldığını söyledi.

İsrailli yetkili, "Anlaşmadan büyük bir saldırıya kadar her ihtimal masada. İran, saldırıya uğraması durumunda İsrail'in sert bir şekilde karşılık vereceğinin bilincinde." dedi.

Netanyahu'nun İran'a ilişkin ne yapılması gerektiği konusunda doğrudan bir öneride bulunmadığını ancak mevcut ihtimalleri değerlendirdiklerini belirten yetkili, son kararın Trump'a ait olduğunu ifade etti.

Askeri ve askeri olmayan yöntemlerle İran'a ilave ekonomik baskı uygulanmasının yollarının da istişare edildiğini söyleyen İsrailli yetkili, "Asıl mesele, küresel ekonomik dengeleri gözetirken İran üzerindeki ekonomik baskıyı devam ettirebilme kapasitesini dengelemektir." diye konuştu.

Netanyahu, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak için gittiği Washington'da dün Başkan Donald Trump ile görüşmüştü.

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, "Trump'la İran konusunda tam mutabakat içinde olduklarını" ileri sürmüştü.

Kaynak: AA
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