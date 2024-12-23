Nepal'in Elektrikli Araç İthalatının %76'sı Çin'den Geliyor

KATMANDU, 23 Aralık (Xinhua) -- Nepal Gümrük İdaresi, 2024-2025 mali yılının ilk beş ayında ithal edilen elektrikli araçların dörtte üçünün Çin'den geldiğini belirtti.

İdarenin pazar günü açıkladığı verilere göre Nepal, aralık ayı ortasına kadar toplam 4.697 elektrikli araç ithal etti. Bu araçların 3.590'ı Çin'den ithal edildi ve toplamın yüzde 76,43'ünü oluşturdu.

Güney Asya ülkesi Nepal'de hükümetin ülkede hidroelektrik kullanımını teşvik etmesiyle son yıllarda elektrikli araç ithalatında hızlı bir artış yaşanıyor.

Söz konusu verilere göre 2023-2024 mali yılında 8.065'i Çin'den olmak üzere toplam 11.701 elektrikli araç ithal edildi.

Nepal, 2022-2023 mali yılında 4.050, 2021-2022 mali yılında 1.805 elektrikli araç ithal etmişti.