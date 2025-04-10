Erdoğan ile DEM heyeti arasında 1.5 saat süren görüşme! İlk açıklama geldi

Erdoğan ile DEM heyeti arasında 1.5 saat süren görüşme
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu
Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler

Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler

Nepal'de Sanjen Khola Hidroelektrik Santrali Faaliyete Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli bir şirket tarafından inşa edilen Sanjen Khola Hidroelektrik Santrali, Nepal'in Rasuwa bölgesinde ulusal şebekeye bağlanarak yerel elektrik sıkıntısını hafifletmeye katkıda bulunuyor.

KATMANDU, 10 Nisan (Xinhua) -- Nepal'in Rasuwa bölgesindeki Sanjen Khola Hidroelektrik Santrali, 17 Mart 2025.

Çinli bir şirketin Nepal'de inşa ettiği Sanjen Khola Hidroelektrik Santrali kısa süre önce faaliyete geçerek ulusal şebekeye bağlandı. Santral, yerel elektrik sıkıntısını hafifletme çabalarına katkıda bulunuyor. (Çin Liman Mühendislik Limited Şirketi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.