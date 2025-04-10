Nepal'de Sanjen Khola Hidroelektrik Santrali Faaliyete Geçti
Çinli bir şirket tarafından inşa edilen Sanjen Khola Hidroelektrik Santrali, Nepal'in Rasuwa bölgesinde ulusal şebekeye bağlanarak yerel elektrik sıkıntısını hafifletmeye katkıda bulunuyor.
KATMANDU, 10 Nisan (Xinhua) -- Nepal'in Rasuwa bölgesindeki Sanjen Khola Hidroelektrik Santrali, 17 Mart 2025.
Çinli bir şirketin Nepal'de inşa ettiği Sanjen Khola Hidroelektrik Santrali kısa süre önce faaliyete geçerek ulusal şebekeye bağlandı. Santral, yerel elektrik sıkıntısını hafifletme çabalarına katkıda bulunuyor. (Çin Liman Mühendislik Limited Şirketi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel