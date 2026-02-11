Haberler

Aydın'da sahte bal, pekmez, nar ekşisi ve zeytinyağı operasyonu: 3 gözaltı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 ton 314 kilo sahte bal, 278 kilo sahte pekmez, 3 bin 570 litre sahte nar ekşisi ve 507 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aydın İl Tarım Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleri, Nazilli ilçesinde bir iş yerine ait depoya dün operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 2 ton 314 kilo sahte bal, 278 kilo sahte pekmez, 3 bin 570 litre sahte nar ekşisi, 507 litre sahte zeytinyağı ve 5 bin 700 doluma hazır boş zeytinyağı tenekesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında C.Ö., M.A. ve O.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, söz konusu iş yeri hakkında Nazilli İlçe Vergi Dairesi ile İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince idari işlem uygulandığı öğrenildi.

