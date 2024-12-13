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NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' Ödülü Deniz Kuvvetlerine

NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' Ödülü Deniz Kuvvetlerine
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Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' oylamasında Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ın çektiği 'Amfibi Akın' fotoğrafının birinci seçildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun "Yılın Fotoğrafı" oylamasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ın fotoğrafının birinci seçildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' oylamasında Deniz Kuvvetlerimize ait 'Amfibi Akın' fotoğrafı açık ara farkla 1'inci seçildi. Desteklerinden dolayı halkımıza ve müttefik ülke vatandaşlarına teşekkür ediyoruz. Fotoğrafı çeken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ı tebrik ediyoruz."

Paylaşımda, Kaan'ın çektiği fotoğrafa da yer verildi.

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel
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