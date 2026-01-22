Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte, saldırıya uğraması halinde müttefiklerin ABD'nin yanında olacağını söyledi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'a, ABD'nin saldırıya uğraması durumunda müttefiklerin her zaman yanında olacağına dair güvence verdi. Rutte, Avrupa'nın savunma harcamalarının artırılması gerektiğine de dikkat çekti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'a, "ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle birlikte olacağından kesinlikle emin olabilirsiniz." dedi.

Rutte, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında Trump'la yaptığı ikili görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupalılara her zaman ABD'nin NATO'ya bağlı kaldığını vurguladığını aktaran Rutte, "tek rahatsız edici durumun" Avrupa'nın savunmaya ABD kadar harcama yapmaması olduğunu ancak bunun da Lahey Zirvesi'nde çözüldüğünü belirtti.

Rutte, Trump'ın "ABD'nin saldırıya uğraması halinde Avrupa'nın yardıma geleceğinden şüphe duyduğu" yönündeki açıklamasına ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Size şunu söyleyeyim, (yardıma) koşacaklar ve bildiğiniz gibi Afganistan'da koştular. En büyük bedeli ödeyen her Amerikalıya karşılık başka bir NATO ülkesinden, özellikle Hollanda, Danimarka ve diğer ülkelerden, ailesinin yanına dönememiş bir asker vardı."

Ayrıca Rutte, "ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle birlikte olacağından kesinlikle emin olabilirsiniz." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
