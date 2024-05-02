Narman ilçesinde kura çekimiyle 60 kişilik istihdam belirlendi
Narman ilçesinde, kaymakamlık ve kamu kurumları tarafından istihdam edilecek 60 kişinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay boyunca istihdam edilecek olan kişiler, Narman Belediye Sinema Salonunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Kura çekimine, kurum yetkilileri, İŞKUR personeli ve vatandaşlar katıldı.
Narman ilçesinde kaymakamlık ve kamu kurumlarından istihdam edilecek 60 kişinin belirlenmesi için kura çekildi.
Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay istihdam edilecek 60 kişi, Narman Belediye Sinema Salonunda çekilen kurayla belirlendi.
Kura çekimine, kurum yetkilileri, İŞKUR personeli ve vatandaşlar katıldı.